Петербург 3 марта останется на периферии циклона

Температура воздуха 3 марта в Петербурге 0…+2 градуса.

Перед выходными Северная столица останется на периферии циклона и его влияние на метеорологические условия будет ослабевать. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, на территории Ленобласти местами пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха 3 марта в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -2…+3 градуса. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу пройдёт небольшой снег и около 0 градусов.

Фото: Piter.tv