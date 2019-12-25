В Петербурге 3 августа ожидается до +24 градусов и дожди

Местами ожидаются грозы.

Северная столица 3 августа окажется на пути холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном над Скандинавией.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, "перемещаясь с запада на восток, фронтальный раздел будет сгущать облака, вызовет дожди". Местами ожидаются грозы.

Температура воздуха в Петербурге в четверг +22…+24 градуса, по Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

В пятницу пройдут кратковременные дожди, днём +21…+23 градуса.

Фото: Piter.tv