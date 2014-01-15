В Петербурге 3 августа гребень антициклона поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев

Температура воздуха 3 августа в Петербурге +22…+24 градуса.

В середине рабочей недели на погоду в Петербурге будет оказывать влияние гребень антициклона. Вытянувшись в широтном направлении, он уменьшит плотность облаков и прекратит дожди, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 3 августа в Петербурге +22…+24, по Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг ожидается без дождей, температура преодолеет отметку в +25 градусов.

Фото: Piter.tv