В Петербурге январь закончится небольшим похолоданием

Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег.

В Петербурге январь закончится лёгким похолоданием. Метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать североатлантический циклон, однако на этот раз он будет разворачиваться к региону своей тыловой, более холодной частью. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Во вторник, 31 января, ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха в Петербурге -1…+1 градус, по Ленобласти -4…+1 градус. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В среду пройдёт небольшой снег, гололедица, и днем 0…-2 градуса.

Фото: Piter.tv