Петербург 31 марта останется под влиянием периферии циклона

Воздух в городе прогреется до 0..+2 градусов.

В последний мартовский день Петербург останется под влиянием периферии циклона, медленно кружащего над северо-востоком Европейской России. Он сохранит облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой снег. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Воздух в городе прогреется до 0..+2 градусов, в Ленобласти ожидается до -2..+3 градусов. Атмосферное давление будет около нормы.

В пятницу без осадков, ночью морозно, днем станет немного теплее.

Фото: Piter.tv