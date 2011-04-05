В Петербурге июль закончится дождями

При этом, днём до +26 градусов.

В последний июльский день на погоду в Петербурге будет оказывать влияние приближающийся с юго-запада атмосферный фронт. Во второй половине дня он станет причиной кратковременных дождей, местами возможны грозы. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 31 июля в Петербурге +24…+26 градусов, по Ленобласти +22…+27 градусов. Ветер южный 3-8 м/с.

Во вторник ожидается преимущественно без осадков, и +25…+27 градусов.

Фото: Piter.tv