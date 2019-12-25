В Петербурге 30 марта ожидается до +2 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег.

В Петербурге 30 марта метеорологические условия будет формировать тыловая часть постепенно теряющего силы циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В городе воздух прогреется до 0..+2 градусов, в Ленобласти до -2..+3. Атмосферное давление будет ниже нормы (750 мм рт.ст.)

В четверг без осадков и небольшое повышение температуры.

Фото: Piter.tv