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В Петербурге 30 марта ожидается до +2 градусов
Сегодня, 8:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 30 марта ожидается до +2 градусов

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Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег.

В Петербурге 30 марта метеорологические условия будет формировать тыловая часть постепенно теряющего силы циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В городе воздух прогреется до 0..+2 градусов, в Ленобласти до -2..+3. Атмосферное давление будет ниже нормы (750 мм рт.ст.)

В четверг без осадков и небольшое повышение температуры.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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