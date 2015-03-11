В Петербурге 30 июня не ожидается существенных осадков

Температура составит +25..+27 градусов.

В Петербурге 30 июня тепло и солнечно. После нескольких дней комфортной температуры, термометры снова устремятся вверх. Дождей и гроз пока что больше не ожидается. Такой прогноз дали синоптики "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем 30 июня существенных осадков не ожидается, температура составит +25..+27 градусов. Возвращения 35-градусной пока что не ожидается, но и прохлады также ждать не стоит

В четверг, 1 июля, синоптики прогнозируют около +24 градусов тепла, 2 июля ожидается до +23...+25 градусов.

В Ленобласти 30 июня ожидается до +28 градусов.

Фото: Piter.tv