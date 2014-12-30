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Петербург 2 октября окажется на периферии циклона
Сегодня, 7:58
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Петербург 2 октября окажется на периферии циклона

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Температура воздуха 2 октября в Петербурге +13…+15 градусов.

В первый рабочий день октября Северная столица будет ощущать влияние периферии очередного циклонического вихря. В такой ситуации ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 2 октября в Петербурге +13…+15 градусов, по Ленобласти +11…+16 градусов. Ветер западный 4-9 м/с.

Во вторник временами пройдут дожди и +15…+17 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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