Петербург 2 октября окажется на периферии циклона

Температура воздуха 2 октября в Петербурге +13…+15 градусов.

В первый рабочий день октября Северная столица будет ощущать влияние периферии очередного циклонического вихря. В такой ситуации ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 2 октября в Петербурге +13…+15 градусов, по Ленобласти +11…+16 градусов. Ветер западный 4-9 м/с.

Во вторник временами пройдут дожди и +15…+17 градусов.

Фото: Piter.tv