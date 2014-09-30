В Петербурге 2 июня температура снова будет ниже климатической нормы

В пятницу Северная столица будет ощущать влияние тыловой, холодной части циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
Температура воздуха 2 июня в Петербурге +10…+12 градусов, по Ленобласти +9…+14 градусов. Это ниже климатической нормы на 6-7 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.
В субботу вновь пройдут кратковременные дожди, потеплеет лишь на пару градусов.
Фото: Piter.tv
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