В Петербурге 2 июня температура снова будет ниже климатической нормы

Местами пройдут небольшие дожди.

В пятницу Северная столица будет ощущать влияние тыловой, холодной части циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 2 июня в Петербурге +10…+12 градусов, по Ленобласти +9…+14 градусов. Это ниже климатической нормы на 6-7 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.

В субботу вновь пройдут кратковременные дожди, потеплеет лишь на пару градусов.

Фото: Piter.tv