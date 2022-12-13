В Петербурге 2 февраля сохранится облачная погода

Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса.

Северная столица 2 февраля останется под влиянием центральной части малоподвижного циклонического вихря. В регионе сохранится облачная погода, пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса, по Ленобласти 0…-5 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу пройдёт небольшой снег и станет немного прохладнее.

Фото: Piter.tv