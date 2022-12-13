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В Петербурге 2 февраля сохранится облачная погода
Сегодня, 7:51
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В Петербурге 2 февраля сохранится облачная погода

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Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса.

Северная столица 2 февраля останется под влиянием центральной части малоподвижного циклонического вихря. В регионе сохранится облачная погода, пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса, по Ленобласти 0…-5 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу пройдёт небольшой снег и станет немного прохладнее.

Фото: Piter.tv

Теги: зима, погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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