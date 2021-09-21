В Петербурге 2 августа воздух прогреется до +27 градусов

Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

В Петербурге в среду, 2 августа, метеорологические условия сформирует передняя часть атлантического циклона, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха 2 августа в Петербурге +25…+27 градусов, по Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый.

В четверг ожидаются дожди, местами грозы, +22…+24 градуса.

Фото: Piter.tv