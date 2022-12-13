В Петербурге 29 мая воздух прогреется до +17 градусов

Атмосферный фронт постепенно уплотнит облака, усилит ветер и вызовет кратковременные дожди.

В понедельник синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Атмосферный фронт постепенно уплотнит облака, усилит ветер и вызовет кратковременные дожди, что удержит температуру ниже положенных по климату значений.

Температура воздуха в Петербурге 29 мая +15…+17 градусов, по Ленобласти +13…+18 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник ожидается без осадков, днём +14…+16 градусов.

Фото: Piter.tv