29 марта в Петербурге погоду сформирует холодная часть обширного циклонического вихря

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт снег.

Синоптическую ситуацию в Петербурге 29 марта сформирует тыловая, холодная часть обширного циклонического вихря, расположившегося над восточной половиной Европейской России. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт снег. На дорогах – гололедица. Температура воздуха -3..-1, по Ленобласти -5..0 градусов.

В среду небольшой снег возможен ближе к вечеру, при этом ночные морозы окрепнут, а днем станет немного теплее.

Фото: pexels