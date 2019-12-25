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29 марта в Петербурге погоду сформирует холодная часть обширного циклонического вихря
Сегодня, 8:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

29 марта в Петербурге погоду сформирует холодная часть обширного циклонического вихря

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В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт снег.

Синоптическую ситуацию в Петербурге 29 марта сформирует тыловая, холодная часть обширного циклонического вихря, расположившегося над восточной половиной Европейской России. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт снег. На дорогах – гололедица. Температура воздуха -3..-1, по Ленобласти -5..0 градусов.

В среду небольшой снег возможен ближе к вечеру, при этом ночные морозы окрепнут, а днем станет немного теплее.

Фото: pexels

Теги: михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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