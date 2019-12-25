29 апреля погоду в Петербурге продолжит формировать тыловая часть циклона

Циклон сохранит в атмосфере северные потоки, что гарантирует поступление новых порций холодного воздуха.

Перед длинными выходными синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит формировать тыловая часть циклона, замедлившего своё движение над востоком Баренцева моря. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Циклон сохранит в атмосфере северные потоки, что гарантирует поступление новых порций холодного воздуха. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Воздух в городе прогреется до +5..+7 градусов, в Ленобласти до +3..+8 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В субботу без осадков, но по-прежнему холодно.

Фото: Piter.tv