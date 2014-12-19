В Петербурге 28 июня во второй половине дня местами ожидаются грозовые дожди

Температура воздуха в Петербурге +26…+28 градусов.

В среду, 28 июня, Северная столица останется в зоне жаркой и неустойчивой погоды. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

После полудня в небе начнут образовываться очаги мощных кучево-дождевых облаков, которые по мере своего развития станут причиной локальных дождей и гроз.

Температура воздуха в Петербурге +26…+28 градусов, по Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

В четверг характер погоды изменится мало, температура немного понизится.

Фото: Piter.tv