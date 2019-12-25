В Петербурге 27 сентября температура будет выше климатической нормы

В регионе 27 сентября ожидается переменная облачность, без осадков.

Большую часть сегодняшнего дня Северная столица проведёт под влиянием периферии антициклона, и только к вечеру скажется воздействие приближающегося с запада атмосферного фронта. Такой прогноз дал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 27 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, лишь ближе к вечеру местами на западе и северо-западе области пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов, по Ленобласти +15…+20 градусов. Такие значения на 4-5 градусов выше климатической нормы.

В четверг днём ожидается без осадков и +18…+20 градусов.

Фото: Piter.tv