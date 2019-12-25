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В Петербурге 27 сентября температура будет выше климатической нормы
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 27 сентября температура будет выше климатической нормы

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В регионе 27 сентября ожидается переменная облачность, без осадков.

Большую часть сегодняшнего дня Северная столица проведёт под влиянием периферии антициклона, и только к вечеру скажется воздействие приближающегося с запада атмосферного фронта. Такой прогноз дал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 27 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, лишь ближе к вечеру местами на западе и северо-западе области пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов, по Ленобласти +15…+20 градусов. Такие значения на 4-5 градусов выше климатической нормы.

В четверг днём ожидается без осадков и +18…+20 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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