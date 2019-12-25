В День города Петербург окажется под влиянием обширной циклонической депрессии

В Петербурге 27 мая ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие дожди.

В День города Северная столица окажется под влиянием обширной циклонической депрессии, накрывшей северную половину Европейской России. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Петербурге 27 мая ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие дожди. Воздух в городе прогреется до +12..+14 градусов, по Ленобласти до +10..+15. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В субботу снова не обойдется без дождей, на улице будет холодно.

Фото: Piter.tv