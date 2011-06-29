В Петербурге 27 июня ожидается до +27 градусов

Местами пройдут короткие летние ливни, в отдельных районах прогремят грозы.

В атмосфере над Северной столицей 27 июня продолжат господствовать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

После полудня в небе вновь появятся шапки мощных кучево-дождевых облаков, поэтому местами пройдут короткие летние ливни, в отдельных районах прогремят грозы.

Температура воздуха в Петербурге +25…+27 градусов, по Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с.

В среду характер погоды и температура изменятся мало.

Фото: Piter.tv