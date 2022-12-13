В Петербург 27 апреля пройдут кратковременные дожди и похолодание

Температура воздуха в Петербурге +11…+13 градусов.

Северная столица 27 апреля окажется в зоне атмосферного фронта, который поделит регион на холодный запад и тёплый восток. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха в Петербурге +11…+13 градусов, по Ленобласти +9…+14 градусов, на востоке региона +15…+20 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

В пятницу в начале дня пройдут кратковременные дожди, похолодание продолжится.

Фото: Piter.tv