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В Петербурге 27 апреля температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 27 апреля температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы

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Пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом.

В среду, 27 апреля, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать тыловая часть ушедшего циклона, поступление холодного воздуха продолжится. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы. В Петербурге воздух прогреется до +4..+6 градусов, по Ленобласти до +2..+7. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В четверг будет холодно, ночью местами заморозки.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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