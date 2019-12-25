В Петербурге 27 апреля температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы

Пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом.

В среду, 27 апреля, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать тыловая часть ушедшего циклона, поступление холодного воздуха продолжится. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы. В Петербурге воздух прогреется до +4..+6 градусов, по Ленобласти до +2..+7. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В четверг будет холодно, ночью местами заморозки.

Фото: Piter.tv