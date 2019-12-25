В Петербурге 26 декабря будет до -5 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без осадков.

В первый рабочий день последней недели 2022 года синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием северо-западной периферии антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без осадков. Температура воздуха 26 декабря в Петербурге -3…-5 градусов, по Ленобласти -3…-8. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник днём временами снег и -2…-4 градуса.

Фото: Piter.tv