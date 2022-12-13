В Петербурге 26 апреля ожидается до +21 градуса

Ближе к вечеру местами возможны кратковременные дожди, в западных районах не исключены локальные грозы.

В среду на погоду в Северной столице в первой половине дня будет влиять небольшой гребень антициклона, ближе к вечеру скажется воздействие пролегающего у западных границ страны холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге 26 апреля ожидается переменная облачность, ближе к вечеру местами возможны кратковременные дожди, в западных районах не исключены локальные грозы.

Температура воздуха в городе +19…+21 градус, по Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ожидаются кратковременные дожди и похолодание.

Фото: Piter.tv