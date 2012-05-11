26 апреля Петербург находится в тылу циклона

Температурные показатели слегка повысятся, но останутся ниже климатической нормы.

Во вторник синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием тыловой части уходящего на восток циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

При этом температурные показатели слегка повысятся, но останутся ниже климатической нормы. В Петербурге 26 апреля воздух прогреется до +9..+11, по Ленобласти до +7..+12 градусов. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду резко похолодает, местами пройдут небольшие дожди.

Фото: Piter.tv