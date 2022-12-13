В Петербурге 25 января пройдёт мокрый снег и до +4 градусов

Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

В середине рабочей недели синоптическая ситуация в Петербурге будет представлена тёплым сектором североатлантического циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Циклон сохранит погоду облачной, вызовет небольшой мокрый снег переходящий в дожди, и активизирует поступление тёплого воздуха.

Температура воздуха 25 января в Петербурге +2…+4 градуса, по Ленобласти -1…+4°. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг пройдут небольшие дожди, поздним вечером переходящие в мокрый снег и +2…+4 градуса.

Фото: Piter.tv