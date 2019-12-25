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Петербург 25 ноября будет ощущать влияние периферии антициклона
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 25 ноября будет ощущать влияние периферии антициклона

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Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков.

В четверг, 24 ноября, Петербург будет ощущать влияние периферии антициклона, надвигающегося с севера. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге -4…-6 градусов, по Ленобласти -3…-8 градусов. Ветер восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу без осадков и довольно морозно.

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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