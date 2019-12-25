25 марта в Петербурге ожидается облачная погода и дожди

В субботу придет похолодание, дожди перейдут в мокрый снег, ближе к вечеру образуется гололедица.

Перед выходными синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует североатлантический циклон, выходящий своим центром на северо-запад Скандинавии. В регионе ожидается облачная погода, временами дожди, по Ленобласти местами с мокрым снегом. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Воздух в Петербурге 25 марта прогреется до +6..+8 градусов, по Ленобласти до +4..+9 градусов. Вечером ожидается порывистый ветер.

В субботу придет похолодание, дожди перейдут в мокрый снег, ближе к вечеру образуется гололедица. Также придёт сильный и порывистый ветер.

Фото: Piter.tv