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25 июля циклон в Петербурге сохранит облачную с прояснениями погоду
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

25 июля циклон в Петербурге сохранит облачную с прояснениями погоду

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Температура воздуха 25 июля в Петербурге +22…+24 градуса.

В начале рабочей недели Северная столица останется на периферии обширного, но малоактивного циклона, который сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 25 июля в Петербурге +22…+24, по Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник без существенных осадков и заметно потеплеет.

Фото: Piter.tv

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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