25 июля циклон в Петербурге сохранит облачную с прояснениями погоду

Температура воздуха 25 июля в Петербурге +22…+24 градуса.

В начале рабочей недели Северная столица останется на периферии обширного, но малоактивного циклона, который сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 25 июля в Петербурге +22…+24, по Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник без существенных осадков и заметно потеплеет.

Фото: Piter.tv