В Петербурге 25 декабря ожидаются дожди и весеннее тепло

Температура воздуха 25 декабря в Петербурге +2…+4 градуса.

В среду Северная столица будет ощущать влияние тёплого сектора североатлантического циклона. В регионе ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди, и заметно подрастёт температура. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 25 декабря в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В четверг пройдут небольшие дожди и +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.tv