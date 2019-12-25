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В Петербурге 25 декабря ожидаются дожди и весеннее тепло
Сегодня, 8:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 25 декабря ожидаются дожди и весеннее тепло

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Температура воздуха 25 декабря в Петербурге +2…+4 градуса.

В среду Северная столица будет ощущать влияние тёплого сектора североатлантического циклона. В регионе ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди, и заметно подрастёт температура. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 25 декабря в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В четверг пройдут небольшие дожди и +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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