В Петербурге 25 апреля будет холодно и дождливо

Петербург будет ощущать на себе влияние центральной части циклонического вихря.

В начале рабочей недели Петербург будет ощущать на себе влияние центральной части циклонического вихря. Он сформирует облачную погоду, пройдут дожди, приток солнечного тепла окажется ограничен и температурный фон ожидается ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух 25 апреля в Петербурге прогреется до +7..+9 градусов, по Ленобласти до +5..+10. Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник дождей станет меньше, а температура немного поднимется.

Фото: Piter.tv