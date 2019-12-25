Петербург 24 марта окажется под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, существенных осадков не будет.

В четверг, 24 марта, Петербург окажется под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона, выходящего своим центром в районы Республики Коми. Во второй половине дня север региона затронет и холодный атмосферный фронт. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, существенных осадков не будет. А вот на севере Ленобласти ожидаются дожди и мокрый снег. В Петербурге воздух прогреется до +5..+7 градусов, в 47 регионе – до +3..+8 градусов. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Перед выходными будет ещё тепло, но погода будет ветреная и облачная, не избежать дождей, переходящих в мокрый снег.

Фото: Piter.tv