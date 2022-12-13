В Петербурге 24 апреля потеплеет до +21 градуса

Местами пройдут небольшие дожди.

После выходных синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет меняться. На смену солнечному и сухому антициклону с запада пожалует облачная гряда фронтального раздела, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Во второй половине дня облаков в небе станет больше, местами пройдут небольшие дожди. При этом температура воздуха продолжит превышать норму, сегодняшний день станет самым тёплым с начала года.

Температура воздуха 24 апреля в Петербурге +19…+21 градус, по Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник без существенных осадков и около +20 градусов.

Фото: Piter.tv