В Петербурге 23 января местами пройдёт небольшой снег

Температура воздуха в Петербурге 23 января -2…-4 градуса.

В первый рабочий день метеорологические условия в Петербурге сформирует небольшой, частный циклон, раскрутившийся накануне над севером Белоруссии. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Циклон, медленно смещаясь на северо-восток, станет причиной облачной с прояснениями погоды и местами вызовет небольшой снег.

Температура воздуха в Петербурге 23 января -2…-4 градуса, по Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 777 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Во вторник ожидается небольшой снег, днем с мокрым снегом и повышение температуры до оттепелей.

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