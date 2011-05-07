В Петербурге 23 мая немного подрастёт температурный фон

Воздух прогреется до +15…+17 градусов.

В начале новой рабочей недели Северная столица останется на периферии антициклона. При переменной облачности обойдётся без дождей, а температурный фон немного подрастёт. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух 23 мая прогреется до +15…+17, по Ленобласти до +13…+18 градусов, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник будет без осадков и около +15 градусов днём.

Фото: Piter.tv