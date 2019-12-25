В Петербурге 22 сентября может быть обновлён температурный рекорд

Температура воздуха 22 сентября в Петербурге +22…+24 градуса.

Перед выходными Северная столица останется под влияние антициклона, что сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 22 сентября в Петербурге +22…+24 градуса, по Ленобласти +20…+25 градусов. Такие значения превышают суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который для 22 сентября составляет +21,9 градуса. Рекорд был установлен в далёком 1936 году. Ветер южный 5-10 м/с.

В субботу вечером пройдут кратковременные дожди и +22…+24 градуса, что обещает обновление еще одного рекордного максимума.

Фото: Piter.tv