В Петербурге 22 мая в отдельных районах прогремят грозы

Температура воздуха 22 мая в Петербурге +18…+20 градусов.

В понедельник погоду в Петербурге сформирует приближающийся с юго-востока высотный циклон. Будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 22 мая в Петербурге +18…+20 градусов, по Ленобласти +16…+21 градус. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник местами пройдут кратковременные дожди, днём +19…+21 градус.

Фото: Piter.tv