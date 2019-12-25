21 марта в Петербурге стал самым тёплым днём с начала года

Воздух прогрелся до +10,2°.

В Петербурге во вторник, 22 марта, синоптическая ситуация будет представлена северо-восточной периферией антициклона. Благодаря ему в городе будет малооблачная и сухая погода. При этом это 15 подряд сухой день в городе. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Воздух прогреется до +6..+8 градусов в Петербурге и до +4..+9 – в Ленобласти.

Михаил Леус отметил, что понедельник, 21 марта, в Петербурге стал самым тёплым днём с начала 2022 года – воздух прогрелся до +10,2°.

Среда не принесёт заметных погодных перемен.

Фото: Piter.tv