В Петербурге 21 ноября местами пройдёт небольшой снег

Температура воздуха в Петербурге -3…-5 градусов.

Во вторник, 21 ноября, на метеорологические условия в Петербурге будет оказывать влияние периферия очередного ядра скандинавского антициклона, неторопливо приближающегося с севера.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха в Петербурге -3…-5 градусов, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В среду ожидается без осадков и -4…-6 градусов.

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Фото: Piter.tv