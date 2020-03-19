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В Петербурге 21 ноября местами пройдёт небольшой снег
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 21 ноября местами пройдёт небольшой снег

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Температура воздуха в Петербурге -3…-5 градусов.

Во вторник, 21 ноября, на метеорологические условия в Петербурге будет оказывать влияние периферия очередного ядра скандинавского антициклона, неторопливо приближающегося с севера.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха в Петербурге -3…-5 градусов, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В среду ожидается без осадков и -4…-6 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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