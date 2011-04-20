  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 21 ноября температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы
Сегодня, 7:52
166
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 21 ноября температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы

0 0

При облачной с прояснениями погоде обойдётся без существенных осадков.

В первый рабочий день Петербург будет ощущать влияние западной периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдётся без существенных осадков, а температурные показатели останутся на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Северной столице 21 ноября -3…-5 градусов, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник характер погоды изменится мало.

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии