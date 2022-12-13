21 апреля погоду в Петербурге сформирует восточная периферия скандинавского антициклона

В регионе 21 апреля ожидается облачная с прояснениями погода и обойдётся без дождей.

Перед выходными синоптическую ситуация в атмосфере Петербургом сформирует восточная периферия скандинавского антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 21 апреля ожидается облачная с прояснениями погода и обойдётся без дождей. Температура воздуха в Петербурге +12…+14 градусов, по Ленобласти +10…+15 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В субботу ожидается без осадков и +13…+15 градусов.

Фото: Piter.tv