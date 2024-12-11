  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге рабочая неделя начнется с похолодания
Сегодня, 8:34
36
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге рабочая неделя начнется с похолодания

0 0

Температура воздуха 20 января в Петербурге 0…-2 градуса.

В понедельник Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона. Он поспособствует появлению в облаках множества прояснений и оградит регион от осадков, при этом ветры северных румбов будут поставлять к берегам Невы холодные воздушные массы, так что, несмотря на обилие солнца, температура удержится в зоне отрицательных значений. На дорогах и тротуарах местами гололедица, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 20 января в Петербурге 0…-2 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер северный 4-9 м/с.

Во вторник без существенных осадков и -4…-6 градусов. Это будет самый холодный день недели.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии