В Петербурге 20 января пройдёт мокрый снег

На дорогах и тротуарах гололедица.

Перед выходными Петербург будет ощущать влияние северной периферии небольшого циклонического вихря. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Северной столице 20 января ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха в городе 0…+2 градуса, по Ленобласти −2…+3 градуса. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу ожидается без существенных осадков, местами гололедица и днём 0…-2 градуса.

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