В Петербурге 20 марта воздух прогреется до +9 градусов

Однако ночью может пойти дождь, переходящий в снег.

В первый рабочий день после выходных синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет определяться влиянием и приближением фронтального раздела с запада. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе 20 марта ожидается облачная с прояснениями погода, пока без существенных осадков, дожди начнутся в начале ночи. Температура воздуха в Петербурге +7…+9 градусов, по Ленобласти +5…+10 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник ночью пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег, днём осадки постепенно прекратятся, температура +4…+6 градусов.

Фото: Piter.tv