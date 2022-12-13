Петербург 20 февраля окажется под влиянием гребня антициклона

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег.

В понедельник, 20 февраля, метеорологические условия в Петербурге сформирует вытянувшийся с северо-востока гребень антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в Петербурге -4…-6 градусов, по Ленобласти -3…-8 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник днём без существенных осадков и похолодает.

Фото: Piter.tv