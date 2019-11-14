Вихрь "Мартина" принесёт в Петербург 1 ноября похолодание и мокрый снег

Температура воздуха 1 ноября в Петербурге +1…+3 градуса.

В пятницу синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует северная периферия активного циклонического вихря, получившего имя "Мартина". Его стараниями в регионе будет облачно, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, также существенно похолодает. Местами возможна гололедица, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 1 ноября в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области 0…+4 градуса. Ветер восточный 4-9 м/с.

В субботу пройдут небольшие осадки в смешанной фазе, местами гололедица и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv