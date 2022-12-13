1 марта в Петербурге воздух прогреется до +1 градуса

Местами пройдёт небольшой снег.

Череда циклонов над севером Европейской России продолжается, и сегодня на погоду окажет влияние тёплый атмосферный фронт, связанный с очередным ненастным посланником Атлантики. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Атмосферный фронт постепенно закроет небо над Петербургом плотными облаками и во второй половине дня вызовет небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Температура воздуха 1 марта в Петербурге -1…+1 градус, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг ожидаются небольшие осадки и +1…+3 градуса.

Фото: Piter.tv