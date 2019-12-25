Календарное лето в Петербурге стартует солнцем и теплом

В Северной столице 1 июня воздух прогреется до +21…+23 градусов.

В первый день календарного лета Петербург окажется под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности обойдётся без дождей, и солнечные лучи смогут хорошо прогреть воздушные массы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале

В Северной столице 1 июня воздух прогреется до +21…+23, по Ленобласти до +19…+24 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, но пока тепло.

Фото: Piter.tv