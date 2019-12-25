Август в Петербурге начнётся с +27 градусов

Ожидается переменная облачность, вероятность дождей небольшая.

В Петербург в первый день августа придёт летнее тепло. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, Северная столица сегодня окажется под влиянием тёплого сектора, выходящего на Скандинавию атлантического циклона. Ожидается переменная облачность, вероятность дождей небольшая. Температура воздуха 1 августа в Петербурге +25…+27 градусов, по Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В среду во второй половине дня пройдут кратковременные грозовые дожди, ожидается +25…+27 градусов.

Фото: Piter.tv