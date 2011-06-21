Петербург 1 августа окажется под влиянием приближающегося с юго-запада циклона

Температура воздуха 1 августа в Петербурге +21…+23 градуса.

В первый день августа Северная столица окажется под влиянием приближающегося с юго-запада циклона. Ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня пройдут дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 1 августа в Петербурге +21…+23, по Ленобласти +19…+24 градуса, на юго-западе до +13…+18°. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Вторник будет дождливым и холодным.

Фото: Piter.tv