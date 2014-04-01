1 апреля Петербург окажется под влиянием гребня антициклона

Температура воздуха в течение дня +2…+4.

В первый апрельский день Петербург окажется под влиянием гребня антициклона, вытянувшегося в широтном направлении, с запада. В городе ожидается переменная облачность, но обойдётся без существенных осадков. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в течение дня +2…+4, по Ленобласти 0…+5 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст.

Выходные начнутся сухой погодой с большими температурными контрастами.

Фото: Piter.tv